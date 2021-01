Coppa Italia, da Chiellini a Ronaldo: probabili formazioni Juventus-Genoa

La Juventus ospita il Genoa a quattro giorni dal derby d’Italia contro l’Inter. Le probabili formazioni

La Juve di Andrea Pirlo fa il suo esordio in Coppa Italia. Questa sera, alle ore 20.45, i bianconeri ospiteranno il Genoa nella gara secca degli ottavi di finale. Tra emergenza infortuni e turnover, sarà una formazione del tutto inedita: in porta si rivede Buffon, mentre in difesa ci sarà spazio per il giovane Dragusin e Chiellini, che sarà testato in vista dell’Inter. Gli acciaccati McKennie e Chiesa non saranno della partita, così come Cristiano Ronaldo: spazio a Bernardeschi sulla fascia e alla coppia d’attacco Kulusevski–Morata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco la probabile formazione della Juventus:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova; Morata, Kulusevski. All. Pirlo