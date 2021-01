Bomba dalla Spagna: telefonata tra Raiola e Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Triplo tradimento alla Juventus, ecco tutti i dettagli

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna. Secondo ‘Defensa Central’ c’è stato un contatto telefonico tra Mino Raiola e Florentino Perez. La chiamata pare sia partita dal primo, il quale avrebbe detto al numero uno del Real che “spera di fare affari” con lui nella prossima sessione estiva di calciomercato. Stando al portale spagnolo, al Madrid interessano tre big della scuderia di Raiola, i pezzi più pregiati in sostanza fatta eccezione di Ibrahimovic: parliamo dunque di Haaland, Paul Pogba e Matthijs de Ligt.

Calciomercato Juventus, da de Ligt a Pogba: triplo ‘tradimento’ di Raiola

In sostanza Raiola è pronto a trattare con Perez per i suoi pezzi da novanta, una ‘mossa’ che in Spagna equiparano a una sorta di ‘tradimento’ nei versi della Juventus. Che è proprietaria del cartellino di de Ligt, pagato tra l’altro ben 75 milioni di euro, ed è da tempo a colloquio con lo stesso procuratore per il ritorno a Torino di Pogba. E non c’è due senza tre, visto che per l’attacco del futuro i bianconeri valutano in maniera concreta anche Haaland, vicinissimo nel gennaio di un anno fa prima del trasferimento al Borussia Dortmund.