Juventus a caccia di un attaccante: dalla Francia assicurano un tentativo bianconero per Dembele del Lione, che finirà all’Atletico Madrid

Sembra essere uno dei grandi colpi del mercato europeo. Moussa Dembele è pronto a trasferirsi dal Lione all’Atletico Madrid. L’attaccante francese di origini maliane è volato nella capitale spagnola per poter firmare un nuovo contratto con i ‘Colchoneros’. Spunta però un retroscena dalla Francia per quanto riguarda l’attaccante ex Celtic.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, retroscena Dembele

Stando infatti a quanto riferito da ‘Footmercato’, la Juventus avrebbe fatto un tentativo per l’attaccante transalpino. Il club bianconero è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo di Pirlo e la società avrebbe provato a sondare il terreno per Dembele anche nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Aouar il prescelto: le ultime dall’Inghilterra

Paratici e la dirigenza bianconera, però, si sono sentiti rispondere: “E’ troppo tardi”. Il Lione aveva già raggiunto l’accordo con l’Atletico e il calciatore è destinato dunque a diventare un nuovo attaccante al servizio di Diego Simeone.