Calciomercato Lazio, appuntamento per rinnovo Inzaghi | Cifre dell'accordo

Simone Inzaghi rinnoverà con la Lazio: appuntamento in programma dopo il derby e accordo ad un passo. Le ultime

Simone Inzaghi proseguirà sulla panchina della Lazio per almeno un'altra stagione. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il rinnovo dell'allenatore biancoceleste non è in dubbio e dopo il derby verrà fissato un appuntamento con la società per definire l'accordo.

Il tecnico dovrebbe prolungare per una sola stagione, fino al 2022, con un ingaggio ritoccato dai 2 milioni di euro attuali a 2,5 milioni con un bonus per la qualificazione in Champions League di circa 500 mila euro. Sono dunque giorni decisivi per il rinnovo di Inzaghi: la fumata bianca è vicina.