Fatta per il rinforzo in difesa della Lazio, attesa per le visite mediche di Kamenovic

Rinforzo in prospettiva per la Lazio. I biancocelesti, nelle ultime ore, hanno chiuso l’affare per Dimitrije Kamenovic, difensore serbo classe 2000. Il club di Lotito, riporta ‘Sky Sport’, avrebbe completato l’operazione investendo circa 3 milioni di euro. Visite mediche attese nei prossimi giorni, ma l’approdo definitivo in Italia avverrà soltanto la prossima stagione. Il giocatore, infatti, tornerà in prestito al Cukaricki per chiudere il campionato in Serbia.

Kamenovic è un difensore mancino che ben si adatterebbe nella difesa a tre di Simone Inzaghi. In una difesa a quattro agirebbe invece da terzino sinistro.