Calciomercato Juventus, colpo Scamacca: l’annuncio di Paratici

Prima del calcio d’inizio di Juventus-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia, ha parlato Fabio Paratici

Le parole di Fabio Paratici prima del calcio d’inizio di Juventus-Genoa. Il Direttore sportivo dei bianconeri si è soffermato sulla possibilità di acquistare un attaccante proprio dal Grifone.

In questi giorni si è fatto il nome di Eldor Shomurodov ma soprattutto di Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo, dove potrebbe finire Dragusin: “Come ho già detto, abbiamo una rosa competitiva – afferma Paratici ai microfoni di Rai Sport – se si presenteranno delle opportunità positive per noi le coglieremo altrimenti resteremo così ma no non c’è fretta. Genoa? Tutte le partite le giochiamo per vincere. Daremo il massimo per ottenere il passaggio del turno”.