Stagione da separato in casa per Jesse Lingard al Manchester United. Il centrocampista inglese ha infatti giocato col contagocce e solamente in coppa, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui anche l’Inter, che vorrebbero prelevarlo già a gennaio. Il contratto del ragazzo scade nel giugno 2022 dopo la recente opzione esercitata dai ‘Red Devils’ che potrebbero comunque perderlo già in queste settimane.

