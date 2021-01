Dopo la tragedia del 2016 e la retrocessione dello scorso anno, la Chapeocense ha trovato la forza di rialzarsi tornando in Serie A

Nel 2016, la tragedia aerea che distrusse la Chapecoense mandando nello sconforto l’intero mondo del calcio. Lo scorso anno come se non bastasse è arrivata la retrocessione in Serie B che sembrava aver fatto sprofondare il club verdeoro che però con grande tenacia ha saputo prontamente rialzarsi.

Grazie al successo per 2-1 arrivato nelle scorse ore contro il Figueirense, la Chape si è guadagnata la promozione Serie A con le reti di Moccelin Paulinho e Derlan. Il club brasiliano ha quindi festeggiato il tutto con uno splendido tweet che recita: “Stiamo tornati. Siamo in Serie A! Non è stato semplice arrivare fino a qui. E’ stata più dura di quanto potessimo immaginare. Con il lavoro, con l’umiltà, con la dedizione, con l’unione e soprattutto CON LA FORZA DALL’ALTO, la Chapecoense è riuscita a mantenere la promessa”.