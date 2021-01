Parla Claudio Pea, che si mostra critico con la Juventus di Andrea Pirlo. Nel mirino anche Cristiano Ronaldo oltre che Paratici

Il giornalista Claudio Pea, intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania, ha parlato della Juventus, criticandola non poco e lanciando una provocazione alla proprietà bianconera in vista della Supercoppa contro il Napoli: “Spero che la Juve possa schierare l’Under 23, almeno una volta Agnelli mi ascoltasse, mandasse via Paratici e schierasse la seconda squadra”.

SFIDA ALL’INTER – “Sarà importante non uscire sconfitta a San Siro – prosegue Pea – L’unico obiettivo è la vittoria del decimo scudetto, poi dopo farò contenta mia madre di San Giovanni a Teduccio e tiferò per gli azzurri. Ronaldo? Contro il Sassuolo è stato un danno per la Juventus, il suo gol è una palla d’oro, costa un milione e trecentomila a partita”.

RINFORZI COSTOSI – “Voglio ricordare che la squadra bianconera si è rinforzata con Chiesa che è costata sessanta milioni di euro. McKennie 30 milioni, Kulusewski 44 e Morata 55, se queste sono le cifre esatte, la Juventus ha quattro giocatori che di somma è costata 190 milioni. Più 248 di stipendi, mancherebbe anche che non battesse il Sassuolo in dieci e ci è riuscita solo alla fine. Ronaldo quando non è in giornata è un danno, si lamenta e gli devi passare palla e poi c’è quel Frabotta che già il nome dice tanto, per me non giocherebbe titolare al Venezia”.