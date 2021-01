Ufficiale il nuovo calendario di Formula 1, doppio appuntamento in Italia: Imola in aprile, Monza a settembre

Si parte in Bahrein il 28 marzo, per poi volare ad Imola per il secondo appuntamento della stagione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario 2021, anche se ci sono ancora incertezze dovute principalmente alla pandemia da Covid-19. Doppio appuntamento in Italia: il Gp di Imola è previsto il 18 aprile, mentre Monza è in programma il 12 settembre (14esimo appuntamento del calendario). Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Al momento manca invece l’ufficialità legata al terzo Gp, in programma il 2 maggio. Favorito il Portogallo, che però non ha ancora potuto confermare visto che il paese sta entrando in lockdown. Confermato l’ingresso dell’Arabia Saudita il 5 dicembre, mentre c’è incertezza per quanto riguarda la Cina, al momento non confermata per ragioni sanitarie. L’obiettivo è provare a inserirla a fine stagione, ma allo stato ciò potrebbe accadere solo se dovesse esserci un’altra gara a saltare.