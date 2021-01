Dopo la sfida di campionato del turno precedente, Milan e Torino si sfidano nuovamente per gli ottavi di finale di Coppa Italia

A tre giorni di distanza, è ancora Milan-Torino. Dopo la vittoria in campionato di sabato sera, i rossoneri di Stefano Pioli ospitano ancora i granata per gli ottavi di finale di Coppa Italia ad eliminazione diretta: chi vincerà, affronterà una tra Inter e Fiorentina. I padroni di casa fanno il loro esordio nella competizione nazionale, mentre la squadra di Marco Giampaolo ha sconfitto, nei turni precedenti, Entella e Lecce. Ritorno in campo dal primo minuto per Zlatan Ibrahimovic. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-TORINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak, Zaza. All. Giampaolo