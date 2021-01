Francia, divieto di trasferte europee per il rugby | La Uefa in allarme

Francia, l’aggravarsi dell’epidemia di coronavirus porta a una decisione importante che può avere ripercussioni anche sul calcio

L’andamento della pandemia di coronavirus si sta nuovamente aggravando in tutta Europa. L’Italia guarda con preoccupazione a ciò che sta accadendo negli altri paesi. E in particolare il mondo dello sport guarda alla Francia, con una decisione che potrebbe avere ripercussioni anche sul calcio.

Il governo francese ha infatti deciso di vietare le trasferte europee alle squadre transalpine, per i rischi troppo elevati per la salute in questo momento. I primi effetti si sono avuti sul rugby, con l’Epcr, organo che gestisce le competizioni continentali di tale sport, che ha dovuto al momento congelare tutto il calendario. L’Uefa osserva con attenzione guardando al destino di Champions League ed Europa League, con Psg e Lille ancora in lizza. Manca ancora un mese alla ripresa dei tornei, situazione da monitorare costantemente nel rischio di un nuovo stravolgimento del calendario calcistico.