Milan-Torino, Pioli recupera Ibrahimovic | Lo svedese sarà titolare

Stefano Pioli rilancia Ibrahimovic dal 1′: lo svedese ha recuperato dall’infortunio muscolare, avvenuto lo scorso 18 dicembre

Il Milan a breve scenderà in campo contro il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Torna titolare Zlatan Ibrahimovic nell’undici di Stefano Pioli. Di seguito, la formazione dei rossoneri: Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic. Lo svedese si era infortunato lo scorso 18 dicembre, quando ebbe un problema muscolare.

Ibrahimovic aveva già accusato qualche problema nella sfida di Napoli. Successivamente il problema al polpaccio lo ha tenuto lontano dal campo, almeno finora: una serie di allenamenti volti al recupero dello svedese, hanno permesso a Pioli di schierarlo questa sera in Coppa Italia. Un’occasione per mettere minuti nelle gambe anche in vista di lunedì prossimo, dove i rossoneri affronteranno il Cagliari in trasferta.