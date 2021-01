Calciomercato Spezia: Cremonese, Entella, Vicenza interessate a Mastinu

È in uscita dallo Spezia, con cui è in scadenza di contratto a giugno, e può finire in Serie B: stiamo parlando di Giuseppe Mastinu

Si accende la corsa a Giuseppe Mastinu, 29enne esterno d’attacco in uscita dallo Spezia in questa sessione di calciomercato di gennaio: CLICCA QUI PER CONOSCERE I CLUB INTERESSATI A MASTINU! E sono diventate tre le squadre della Serie B che sarebbero pronte ad accogliere il calciatore, protagonista della cavalcata della squadra di Vincenzo Italiano nella corsa stagione, quella che ha portato alla storica promozione in Serie A.