Novità importanti in ottica calciomercato Roma. Il Rennes vuole ‘restituire’ subito Nzonzi: nuova cessione in vista

Un anno fa la Roma cedette Steven Nzonzi in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto al Rennes. Usciti subito dalla Champions League, i rossoneri non hanno intenzione di tenerlo, ma c’è di più. Secondo quanto riportato da ‘footmercato.net’, il club transalpino avrebbe contattato i capitolini per interrompere in anticipo il prestito. Un’ipotesi che potrebbe andare in porto qualora i giallorossi trovassero acquirenti per il 32enne nazionale francese. A tal proposito, per Nzonzi si starebbero muovendo due club di Premier League: si tratta dell’Arsenal e dell’Everton.