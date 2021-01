Il calciomercato Napoli l’avora all’affare Zaccagni col Verona, arriva l’annuncio del presidente Setti

Zaccagni non si muove a gennaio. Il presidente del Verona è fermo sulla sua posizione e lo ribadisce anche stamane. Intervistato sul futuro del centrocampista classe 1995, che molto piace al Napoli, Maurizio Setti ha infatti parlato in modo chiaro: “Ne stiamo parlando con il Napoli – spiega a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ – Il calciatore interessa molto agli azzurri ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio non si muove da Verona”.

Calciomercato Napoli, le ultime su Zaccagni

Seguito tra le altre anche da Milan e Inter, Zaccagni è dunque un nome caldo in chiave campana. Come anticipato da Calciomercato.it, al momento non c’è ancora l’accordo tra Napoli e Verona. I gialloblu chiedono 15 milioni, gli azzurri lo valutano circa 7-8 milioni e potrebbero non spingersi oltre il muro dei 10 milioni. Qualora i veneti dovessero abbassare le pretese sul finire della sessione invernale, De Laurentiis si farebbe trovare pronto. Ma, intanto, Setti avvisa i compratori: Zaccagni non si muove a gennaio.