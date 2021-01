Napoli, futuro Bakayoko: l’agente manda messaggi d’amore al club azzurro, mentre il Chelsea sembra disposto a lasciarlo partire definitivamente

Potrebbe essere sempre più a tinte azzurre il futuro di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese è sempre più una pedina fondamentale nello scacchiere di Rino Gattuso. Ottime prestazioni sul campo che stanno convincendo il Napoli a puntare su di lui anche per la prossima stagione. Servirà però acquistarlo a titolo definitivo, un passo che il Chelsea sembra pronto a voler fare. Il contratto del giocatore con gli inglesi scadrà tra 18 mesi e di certo il Chelsea non potrà prestarlo nuovamente. Servirà dunque una cessione a titolo definitivo, che ad un anno dal termine del contratto, potrebbe arrivare a cifre convenienti per i campani, come riferisce il ‘Sun’. La richiesta potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni.

Intanto Pasquale Sensibile, che fa parte dell’entourage del giocatore francese, a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha aperto ad una permanenza: “Sta dimostrando di essere un leader e la prova è il fatto che Gattuso lo abbia voluto in squadra. Restare a Napoli una priorità? Spetta alla società la scelta, ma da parte nostra c’è grande disponibilità a restare”.