Calciomercato Milan, ore calde per Conti: le ultime sul terzino!

Andrea Conti si appresta a lasciare il Milan. Il terzino è sempre più vicino alla Fiorentina: parti in continuo aggiornamento

Andrea Conti e il Milan non sono mai stati cosi lontani. Il terzino ha più volte potuto lasciare i rossoneri ma la sua volontà è stata sempre quella di giocarsi le sue carte. Ad ottobre, nelle ultime ore di calciomercato, è arrivato il no al Parma. Da quel giorno i minuti giocati – complice l’esplosione di Davide Calabria – sono stati davvero pochi e nelle gerarchie è scivolato dietro anche a Dalot.

Calciomercato Milan, Conti pronto a ripartire dalla Fiorentina

I gialloblu si sono rifatti sotti così come la Fiorentina. Sono proprio i Viola, che stanno muovendo passi concreti. L’addio di Lirola, trasferitosi al Marsiglia, e le varie uscite, hanno permesso l’affondo all’ex Atalanta. Conti fino a qualche giorno fa era deciso a non cambiare aria, soprattutto se in prestito, ora, come vi abbiamo raccontato, può davvero trasferirsi in Toscana. Le parti sono in continuo contatto, con i due club chiamati a trovare l’accordo definitivo: difficilmente il Milan deciderà di vendere Conti per meno di 7/7,5 milioni di euro e il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 offre pochi spazi di manovra. La cifra complessiva che la Fiorentina sarà chiamata a sborsare è dunque questa (si sta ragionando su un prestito con obbligo di riscatto). Già in settimana potrebbero esserci sviluppi importanti e non è un caso che stasera, Pioli dovrebbe far a meno dal primo minuto del terzino nonostante un turnover davvero massiccio.