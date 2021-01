Calciomercato Milan, futuro Pellegri: la scelta del Monaco!

Pietro Pellegri non si muoverà dal Monaco. Il tecnico dei monegaschi, Kovac, ha così parlato del futuro dell’attaccante italiano

C’è ancora il Monaco nel futuro di Pietro Pellegri. L’attaccante classe 2001 non lascerà Montecarlo nonostante le tanti voci di calciomercato. Il giocatore, dopo tantissimi infortuni, si sta finalmente ritagliando il suo spazio agli ordini di Niko Kovac. Il tecnico – intervenuto ai microfoni di ‘TeleFoot’ – ha escluso un suo addio: “No, no, rimarrà con noi – ammette il mister -, conosciamo le sue qualità. Nelle ultime due stagioni si è infortunato molto. Vogliamo dargli tempo di giocare, ho delle aspettative su di lui, è un giocatore di grande talento, se rimane in buona saluta. È un giocatore internazionale e non c’è motivo di mandarlo altrove”.

Calciomercato, niente Italia per Pellegri

Pellegri, cresciuto nelle giovanili del Genoa, è stato accostato nell’ultimo periodo anche al Milan, dopo l’infortunio di Ibrahimovic. L’attaccante è certamente un profilo che può rientrare nella politica rossonera: giovane e già con una buona esperienza internazionale. L’ex Grifone, accostato anche al Bologna, alla ricerca di un vero centravanti da regalare a Sinisa Mihajlovic, però, al momento, resterà al Monaco.