Calciomercato Juventus, accordo per il bomber | Paratici cerca Milik

La Juventus sembra pronta a intervenire sul calciomercato per garantire un nuovo attaccante ad Andrea Pirlo. I profili di Scamacca e Milik restano in primo piano

La Juventus ha intensificato il pressing su Gianluca Scamacca negli ultimi giorni. Come vi abbiamo riportato ieri, l’interesse sull’attaccante è forte, ma la chiusura dell’operazione non sarà velocissima. Lo conferma oggi anche ‘TuttoSport’ che sottolinea anche come ci sia già un accordo di massima tra Sassuolo e Juventus. L’operazione costerebbe 25 milioni di euro, ma con pagamenti assai dilazionati. La sensazione è che se Paratici davvero scegliesse Scamacca, l’operazione potrebbe concludersi entro il fine settimana. I bianconeri tengono buona, dunque, la pista che porta alla punta classe 1999, ma non è la sola da tenere in considerazione.

Calciomercato Juventus, Paratici tra Scamacca e Milik: nuovo bivio in attacco

La dirigenza bianconera, infatti, prima di chiudere l’operazione, vuole capire se ci siano ancora margini per prendere Arkadiusz Milik dal Napoli. Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, è in programma per questa settimana l’incontro tra l’entourage del calciatore e la società torinese. Tutto dipenderà dalla volontà di De Laurentiis, stanco di pagare 5 milioni lordi per un calciatore fuori rosa, ma che allo stesso tempo non vuole rinforzare una rivale diretta. Prevarranno le esigenze economiche o la Juventus dovrà aspettare fino a giugno?