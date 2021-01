La Juventus sembra voler puntare sulle qualità di Gianluca Scamacca in attacco. Giovanni Carnevali ha parlato del futuro del bomber ai microfoni di Tiki Taka

La Juventus sembra avere tutta l’intenzione di centrare l’acquisto in attacco, mettendo a segno un colpo importante per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Uno dei nomi in prima fila per i bianconeri è sicuramente quello di Gianluca Scamacca. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, l’interesse dei torinesi è forte per la punta e nelle ultime ore si parla già di accordo tra il Sassuolo e i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, agente Traorè: “Prezzo già fissato col Sassuolo”

Calciomercato Juventus, Carnevali parla del futuro di Scamacca

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, dopo le dichiarazioni di domenica, ha parlato del futuro della punta ai microfoni di ‘Tiki Taka’: “Non c’è nulla di avviato, Scamacca è in prestito al Genoa. Ci sono varie richieste, ma fa parte della nostra politica. E’ giovane, italiano e deve crescere. Se ci saranno condizioni importanti, faremo le nostre valutazioni. Ma credo che resterà un calciatore del Sassuolo. Non lo daremo in prestito. Non c’è solo la Juventus sul calciatore“. Svela inoltre il retroscena sull’attaccante: “Ne avevamo parlato con il Milan nella scorsa stagione”.