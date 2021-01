Houssem Aouar è il pescelto per sostituire Ozil all’Arsenal. Il centrocampista del Lione piace parecchio anche alla Juventus

Houssem Aouar continua ad essere un obiettivo dell’Arsenal. I Gunners hanno provato a prendere il centrocampista francese nel corso dell’ultima sessione di calciomercato senza successo, ora sono pronti a riprovarci. E’ lui – come riporta ‘SkySports’ – il prescelto per sostituire Ozil, destinato a giocare in Turchia.

Aouar ha una valutazione di 40-50 milioni di euro e il suo nome è sul taccuino anche della Juventus. I bianconeri e l’OL hanno ottimi rapporti, come testimonia l’affare De Sciglio, e presto potrebbero ritrovarsi per un aggiornamento: difficile non pensare che sul tavolo non finisca anche il nome del classe 1998. Un obiettivo, ovviamente, più per l’estate che per gennaio. Il Lione, infatti, è intenzionato a tenere i suoi campioni per dare l’assalto al titolo.