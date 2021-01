Calciomercato Inter, cessione Esposito | Sebastiani esce allo scoperto

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, a CMIT TV sull’interessamento per Sebastiano Esposito dell’Inter

Nuovo prestito in Serie B per Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter che ha trovato poco spazio con la maglia della Spal. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tra i club del campionato cadetto interessati al talento nerazzurro c’è anche il Pescara. Ecco le dichiarazioni del presidente Daniele Sebastiani a CMIT TV: CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE.