Cristiano Ronaldo spinge per l’arrivo la prossima stagione di Zidane sulla panchina della Juventus. ‘Zizou’ resta un pallino di Agnelli

La Juventus tenta Zinedine Zidane. Il tecnico francese ed ex fantasista dei bianconeri resta uno dei pallini di Andrea Agnelli per il timone della ‘Vecchia Signora’. Il presidente dei campioni d’Italia ha puntato sull’esordiente Pirlo dopo il flop Sarri, ma l’ombra di Zidane resterebbe sempre minacciosa sulla panchina del campione del mondo 2006.

Juventus, Ronaldo sponsor di Zidane: gli scenari dalla Spagna

‘Zizou’ è in scadenza nel 2022 con il Real Madrid e il suo futuro resta incerto alla guida dei ‘Blancos’. Zidane terminerà la stagione a Valdebebas, però la sua permanenza anche l’anno prossimo non è certa come scrive il portale ‘Don Balon’ in Spagna. La Juve sarebbe sempre attenta agli scenari sul francese e potrebbe sfruttare anche la carta Cristiano Ronaldo, che spingerebbe per l’arrivo a Torino del tecnico con il quale ha un grande rapporto e ha conquistato tre Champions League consecutive. Zidane non avrebbe fatto filtrare ancora nulla sulla sua volontà al Real e a Florentino Perez: rimane top secret il futuro di ‘Zizou’, con la Juventus in agguato se la scommessa Pirlo non dovesse dare i frutti sperati.