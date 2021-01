Serie A, Spezia-Sampdoria 2-1: Nzola firma anche il derby

Spezia-Sampdoria 2-1, nel posticipo del lunedì i bianconeri battono i blucerchiati nel derby ligure: decide ancora Nzola

Vittoria pesantissima per lo Spezia in chiave salvezza nel derby contro la Sampdoria. I bianconeri si impongono per 2-1, secondo successo di fila dopo quello di Napoli per Italiano e i suoi. La banda di Ranieri non si conferma invece dopo la vittoria con l’Inter e resta all’undicesimo posto.

Gara molto vibrante nella prima mezz’ora, con occasioni da una parte e dall’altra. Leggermente meglio lo Spezia, che passa al 20′ con un’incornata di Terzi. La reazione Samp però è immediata e dopo una palla gol per Jankto è Candreva (24′) a trovare il pari con un gran destro al volo non trattenuto da Provedel. La gara a quel punto si incanala sui binari dell’equilibrio e ci resta a lungo, fino al quarto d’ora della ripresa, quando Estevez viene atterrato in area. Dal dischetto Nzola non fallisce e trova il nono gol in campionato. Finale confuso: la Samp nel recupero con Thorsby e Yoshida ha due grandi occasioni, lo Spezia spreca qualche ripartenza di troppo ma porta a casa un prezioso +5 sulla zona retrocessione.

SPEZIA-SAMPDORIA 2-1 – 20′ Terzi (Spe), 24′ Candreva (Sam), 61′ Nzola rig. (Spe)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 40 punti; Inter 37; Roma 34; Juventus* 33; Atalanta* e Napoli* 31; Sassuolo 29; Lazio 28; Verona 27; Benevento 21; Sampdoria 20; Fiorentina 18; Bologna e Spezia 17; Udinese* 16; Cagliari e Genoa 14; Torino e Parma 12; Crotone 9

*una partita in meno