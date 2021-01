Gli arbitri degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si parte domai alle ore 20.45 con Milan-Torino, affidata a Valeri

Il 17esimo turno di Serie A non è ancora andato in archivio ma per molte squadre è già tempo di pensare alla Coppa Italia. Domani si parte con gli ottavi di finale: a scendere in campo per primi saranno Milan e Torino, a San Siro alle ore 20.45. Il match verrà arbitrato da Valeri. Fiorentina-Inter, in programma mercoledì alle 15.00, invece, a Massa.

Scopriamo insieme tutte le designazioni di questa settimana:

MILAN – TORINO Martedì 12/01 h.20.45

VALERI

ROCCA – PAGLIARDINI

IV: FOURNEAU

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

FIORENTINA – INTER Mercoledì 13/01 h. 15.00

MASSA

VECCHI – DI IORIO

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO

NAPOLI – EMPOLI Mercoledì 13/01 h. 17.45

GIUA

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO

JUVENTUS – GENOA Mercoledì 13/01 h. 20.45

CHIFFI

DI VUOLO – PALERMO

IV: SOZZA

VAR: ABISSO

AVAR: RANGHETTI

SASSUOLO – SPAL Giovedì 14/01 h. 17.30

CAMPLONE

LOMBARDO – MARCHI

IV: SANTORO

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

ATALANTA – CAGLIARI Giovedì 14/01 h. 21.15

DIONISI

GROSSI – BERCIGLI

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO