Kazuyoshi Miura non vuole proprio saperne di appendere gli scarpini al chiodo: ancora un rinnovo per la leggenda del sol levante

Con i suoi 53 anni, è il calciatore più anziano nella storia del calcio professionistico, ma Kazuyoshi Miura non vuole proprio saperne di fermarsi e continua ad infrangere record su record. Lo storico attaccante giapponese ha infatti ufficialmente rinnovato anche per la stagione 2021 il proprio contratto con lo Yokohama FC ed è pronto a concedersi un’altra annata di calcio alla venerando età di 54 anni che compirà il prossimo 26 febbraio.

Numeri da leggenda per l’immortale Miura che ricordiamo anche per una parentesi nel calcio italiano con la maglia del Genoa nella stagione 1994/95 in cui mise a segno un gol in 21 presenze.