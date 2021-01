Il Liverpool va a caccia di un nuovo difensore centrale vista la pesante emergenza infortuni. Tra i candidati di Klopp spunta anche Musacchio

La stagione del Liverpool di Klopp è stata fin qui estremamente sfortunata dal punto di vista dell’infermeria dove non sono mancati infortuni importanti. Su tutti quello di van Dijk prima e Gomez poi che hanno privato il tecnico tedesco della coppia titolare. A lungo andare, al netto delle soluzioni di ripiego trovate dall’ex allenatore del Dortmund, il peso delle assenze si fa sentire e per questo motivo il Liverpool a gennaio dovrebbe andare ad inserire in rosa un nuovo elemento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Liverpool assalto in casa Milan: idea Musacchio

Il Liverpool è alla disperata ricerca di un centrale di difesa con buona esperienza che possa risultare utile nell’immediato e secondo quanto sottolineato dal ‘Daily Mail’ i ‘Reds’ avrebbero posato gli occhi anche in Italia. Tra i tanti profili accostati ai campioni d’Inghilterra c’è anche Mateo Musacchio, in scadenza di contratto con il Milan e da tempo fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. L’argentino sta faticando a trovare spazio e potrebbe quindi cambiare aria già a gennaio per una nuova suggestionante avventura estera. Sul taccuino di Klopp ci sarebbe inoltre anche il ‘napoletano’ Nikola Maksimovic.