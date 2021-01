Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: il Manchester United avrebbe offerto 60 milioni di euro per Cristiano Ronaldo

La Juventus di Pirlo trova finalmente continuità in campionato battendo, dopo Udinese e Milan, anche il Sassuolo. I bianconeri sono però col fiato sospeso per le condizioni di McKennie e soprattutto Dybala, entrambi infortunati ieri sera. L’attaccante argentino è arrivato zoppicando al J Medical e preoccupa lo staff medico. In caso di lungo stop, la dirigenza potrebbe così accelerare sul calciomercato per l’arrivo di un nuovo attaccante. In vista della prossima estate, invece, tiene banco anche il futuro di Cristiano Ronaldo, che entrerà nel suo ultimo anno di contratto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, 60 milioni dal Manchester United per Cristiano Ronaldo! L’indiscrezione

In questo senso, una clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, di recente il Manchester United avrebbe offerto ben 60 milioni di euro per il ritorno del portoghese. Il portale riferisce che, in seguito alla crisi finanziaria che sta colpendo tutti i club, la Juve non esclude la cessione di CR7 già in estate. Il 36enne è in scadenza di contratto nel 2022. Per il momento si tratta solo di un semplice rumors e non c’è ancora nulla di concreto, ma anche il futuro di Ronaldo potrebbe presto tornare d’attualità. Staremo a vedere.