Voti e tabellino della prima frazione di Udinese-Napoli, partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2020/21

Napoli che resta in controllo del match fino al rigore di Insigne (Bonifazi in netto ritardo su Lozano), poi si affloscia come un soufflé e infine paga una follia di Rrahmani che si inventa un passaggio cortissimo per Meret. Lasagna bravissimo ad approfittarne, ma il difensore del Napoli meriterebbe un +1 al Fantacalcio. Partita comunque bella, con azioni interessanti da una parte e dall’altra.

UDINESE

Musso 7

Becao 6

Bonifazi 5,5

Samir 6

Molina 6,5

De Paul 6,5

Mandragora 6

Arslan 6

Stryger Larsen 6

Pereyra 6,5

Lasagna 7

NAPOLI

Meret 5,5

Di Lorenzo 6

Manolas 6 (dal 16′ Maksimovic 5,5)

Rrahmani 4,5

Hysaj 5,5

Fabiàn 5,5

Bakayoko 5,5

Lozano 6

Zielinski 6

Insigne 6

Petagna 6

Tabellino Udinese-Napoli (primo tempo 1-1)

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna. All. Gotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (15′ Maksimovic), Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

Marcatori: 15′ rig. Insigne (N), 27′ Lasagna (U)

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Arslan (U)