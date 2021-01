Gennaro Gattuso lascia negli spogliatoi Rrahmani all’intervallo di Udinese-Napoli: bocciatura pesante per il centrale kosovaro

Esordio peggiore non poteva esserci per Rrahmani. Il difensore kosovaro si è reso protagonista di un clamoroso errore che ha spianato la strada al pareggio di Lasagna nel primo tempo di Udinese-Napoli. Una topica dalla quale l’ex Verona non si è ripreso, tanto da apparire fuori fase fino al 45′. Così all’intervallo Gattuso non ci ha pensato sopra e lo ha lasciato negli spogliatoi, preferendogli un Di Lorenzo adattato da centrale, con Mario Rui mandato in campo sulla sinistra. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Una bocciatura pesante per Rrahmani che finora non era riuscito mai a ritagliarsi spazio nelle scelte di Gattuso e ora faticherà non poco ad avere una nuova opportunità.