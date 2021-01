Udinese-Napoli inizia subito con un problema per Gennaro Gattuso: dopo il gol di Insigne, arriva la sostituzione obbligata

Ancora guai in difesa per il Napoli. Mentre Gattuso non ha ancora recuperato Koulibaly (convocato ma non ancora in perfette condizioni) gli azzurri al 15′ della sfida con l’Udinese hanno perso a Kostas Manolas. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il centrale greco ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Maksimovic che andrà a formare una coppia completamente inedita con l’esordiente Rrahmani.