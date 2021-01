Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha commentato la sconfitta contro il Napoli con un occhio al futuro della sua panchina

KO nel finale per l'Udinese che ha ceduto il passo al Napoli solamente al 90′ in virtù di un gol di testa di Bakayoko. Una sconfitta che però non sembra minare la posizione del tecnico friulano Luca Gotti che nel post partita ha commentato: "Confronto con la società? Non lo so, non ho nessun segnale di questo tipo. Le voci? Forse è meglio chiederlo a chi l'ha detto prima (indicando i giornalisti, ndr)".

Gotti ha quindi continuato su eventuali rapporti incrinati con la società: “Non mi sembrerebbe, non avverto questo tipo di criticità. Ora discutendone così tanto siamo noi che muoviamo la slavina. Ci mancano dei punti che avremmo meritato in campo, questo sì”.