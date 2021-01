Napoli, Gattuso al bivio con l’Udinese: tre punti o crisi

Udinese-Napoli oggi alle 15, il tecnico azzurro Gattuso si gioca molto: non riscattando la sconfitta con lo Spezia, posizione a rischio

Gara cruciale quest’oggi per il Napoli in casa dell’Udinese. Azzurri reduci dalla rocambolesca sconfitta contro lo Spezia, urge una prova convincente per riscattarsi prontamente e soprattutto per non perdere terreno dalla zona Champions League.

Contro i bianconeri, Gattuso ritroverà Koulibaly e Mertens almeno per la panchina. Il tecnico calabrese deve invertire una tendenza che vede i suoi con 4 punti nelle ultime cinque gare. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, un risultato negativo aprirebbe la crisi e metterebbe seriamente in dubbio il progetto tecnico. Con un rinnovo ancora in ballo, l’allenatore vedrebbe la sua posizione a rischio, se non nell’immediato certamente nel medio periodo.