Sondaggio Twitter | Calciomercato Inter, sostituto Conte: scelto Allegri!

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: Allegri sulla panchina dell’Inter in caso di addio a Conte

Inter rimontata nel finale sul campo della Roma. A finire nel mirino dei tifosi nerazzurri al termine della partita è ancora una volta Antonio Conte, soprattutto per la gestione dei cambi. Un rapporto mai sbocciato quello tra l’allenatore ex Juventus e la tifoseria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 33,1% dei votanti ha indicato Massimiliano Allegri come l’allenatore ideale per l’eventuale successione di Conte. Il 24,2% degli utenti vuole invece il ritorno di Spalletti. Seguono Sarri (23,4%) e infine De Zerbi (19,4%).