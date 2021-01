Il Napoli vince a Udine grazie a un gol nel finale di Bakayoko. Ok anche Lazio e Verona contro Parma e Crotone

Si sono appena concluse le tre partite di Serie A in programma alle ore 15. Tutto facile per la Lazio sul campo del Parma con Luis Alberto e Caicedo. D’Aversa torna sulla panchina degli emiliani con una sconfitta. Il Napoli soffre a Udine ma vince all’ultimo respiro grazie a Bakayoko. Infine, perde ancora il Crotone contro il Verona: in gol Dimarco e Kalinic, che ritrova la rete. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

UDINESE-NAPOLI 1-2: 15′ rig Insigne (N), 27′ Lasagna (U), 90′ Bakayoko (N)

PARMA-LAZIO 0-2: 55′ Luis Alberto, 67′ Caicedo

VERONA-CROTONE 2-1: 16′ Kalinic (V), 25′ Dimarco (V), 55′ Messias (C)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 40 punti; Inter 37; Roma 34; Atalanta* e Napoli* 31; Juventus** 30; Sassuolo* 29; Lazio 28; Verona 27; Benevento 21; Sampdoria* 20; Bologna 17; Udinese* 16; Fiorentina* 15; Cagliari*, Spezia* e Genoa 14; Parma e Torino 12; Crotone 9

* una partita in meno

** due partite in meno