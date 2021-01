La Juventus conquista tre punti pesanti contro il Sassuolo. Pirlo esulta grazie ai gol di Danilo e Ramsey

La Juventus non si ferma. Dopo il successo contro il Milan a San Siro, i bianconeri si sono imposti anche contro il Sassuolo, in un match davvero complicato, giocato a Torino. Andrea Pirlo, nel corso della partita, valevole per la 17esima giornata di Serie A, ha perso per infortunio Dybala e McKennie ma è riuscita a conquistare i tre punti grazie alle reti di Danilo e Ramsey. La squadra di De Zerbi, in dieci dal 43′ del primo tempo per l’espulsione di Obiang, è stata in partita fino alla fine, trovando il gol del momentaneo pareggio al 59′ con Defrel. Nel finale poi è arrivato anche la rete di Cristiano Ronaldo.

Juventus-Sassuolo 3-1: 51′ Danilo (J), 59′ Defrel (S), 82′ Ramsey (J), 91′ Cristiano Ronaldo (J)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 40 punti; Inter 37; Roma 34; Juventus* 33; Atalanta* e Napoli* 31; Sassuolo 29; Lazio 28; Verona 27; Benevento 21; Sampdoria* 20; Fiorentina 18; Bologna 17; Udinese* 16; Cagliari*, Spezia* e Genoa 14; Parma e Torino 12; Crotone 9

* una partita in meno

** due partite in meno