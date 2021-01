Roma-Inter è il big match della 17a giornata di Serie A; niente Lukaku, l’uomo decisivo sarà Mkhitaryan secondo i tifosi

Roma e Inter scendono in campo alle 12,30 per la 17a giornata di Serie A. Entrambe ai vertici del torneo e ancora in corsa per il sogno scudetto, le formazioni hanno in rosa diversi calciatori di spessore. Calciomercato.it, quindi, tramite un sondaggio su Twitter, ha chiesto ai suoi follower chi sarà oggi il giocatore decisivo all’Olimpico. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Roma-Inter, Conte: “Vidal? È tempo di bastone. Di Eriksen non parlo”. Poi ‘chiude’ il mercato

Per il 38,3% dei votanti, l’uomo decisivo del big match sarà Mkhitaryan. Lukaku ottiene invece il 27,7% delle preferenze, mentre Dzeko (24,5%) e Lautaro Martinez (9,6%) chiudono la classifica dei bomber più attesi.