Tegola per Conte durante Roma-Inter, Darmian sostituito da Young dopo i problemi fisici nel primo tempo

Brutta notizia per Conte durante Roma-Inter. Al minuto 29, coi nerazzurri in svantaggio di una rete, dopo uno scontro di gioco con Karsdorp, Darmian si è accasciato a terra dolorante. Ripreso il gioco, dopo pochi minuti il terzino si è arreso ai dolori fisici costringendo il tecnico a varare il cambio. Al suo posto, al minuto 33, è entrato Young.

Restano quindi da valutare le condizioni di Darmian, che proprio oggi aveva ritrovato la titolarità che mancava da quasi un mese.