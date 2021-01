Le parole di Paulo Fonseca al termine di Roma-Inter, tra il commento alle prestazioni e gli obiettivi di calciomercato

Le parole di Paulo Fonseca “Abbiamo avuto 15-20 minuti nel secondo tempo che ci sono stati fatali. Non è una questione fisica altrimenti non facevamo quel finale. Cristante è entrato bene, è stato decisivo nella gara. Veretout ha fatto bene, ma anche Cristante ha fatto bene”.

DISTANZE PERSE – “L’Inter ha abbassato Brozovic e Vidal e noi abbiamo perso la capacità di pressarli. La squadra ha presso aggressività, si è allungata. E’ difficile controllare una squadra come l’Inter se non si ha la capacità di pressare”.

CENTROCAMPO – “Non serve un mediano, abbiamo Villar, Veretout, Diawara, Pellegrini. Non ci serve un altro mediano”.

OBIETTIVO – “Dobbiamo pensare che quello che facciamo in alcuni momenti, li possiamo fare in tutta la partita. Per lottare in squadre come l’Inter, non si può sbagliare”.

DERBY – “E’ un’altra partita che dobbiamo preparare. Sarà una gara difficile come oggi, la Lazio è una grande squadra: dobbiamo pensare a cosa migliorare”.