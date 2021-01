I tifosi dell’Inter, dopo il gol della Roma, si sono sfogati su Twitter nei confronti di Antonio Conte, allenatore della squadra nerazzurra. Il tecnico pugliese è stato bersagliato soprattutto per la gestione delle sostituzioni

Dopo aver trovato il vantaggio con la rete di Achraf Hakimi, Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha effettuato diverse sostituzioni considerate discutibili dai tifosi della Benemata. Gli ingressi in campo di Ivan Perisic e Aleksandar Kolarov non sono andati giù ai fan del club meneghino che su Twitter hanno sfogato la loro rabbia nei confronti del tecnico leccese e rilanciando l’hashtag “#Conteout“.

ECCO ALCUNI TWEET

Conte non azzecca un cambio neanche per caso… #amala . #conteout

#conteout

— Me when the when the the (@AbooodAlsaleh) January 10, 2021