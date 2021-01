Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato il pareggio esterno della sua squadra in casa della Roma di Paulo Fonseca. In gol per i nerazzurri Achraf Hakimi e Milan Skriniar

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato il pareggio in casa della Roma di Fonseca: “E’ stata una buona partita quella di oggi, anche nel primo tempo. Non dimentichiamo la Roma che ha gli stessi obiettivi che abbiamo noi. E’ la terza forza del campionato, venire qui e fare questa partita significa che siamo una squadra che ha una buona organizzazione… siamo una squadra”.

SOSTITUZIONI – “Vidal si è infortunato e ha chiesto il cambio. Lautaro ha dato tantissimo anche in fase di non possesso. Hakimi anche ha corso tanto e stava perdendo colpi e palle importanti. E’ la terza partita in sette giorni che hanno sempre giocato, ci stanno le sostituzioni: l’Inter ha una rosa importante non vedo perché non si possa usare la panchina”.

ULTIMI 15 MINUTI – “Alla fine subentra anche l’ansia del risultato che ti porta mentalmente a dire “mi abbasso”. Noi anche dalla panchina continuavamo a dire di stare alti. Resta il fatto che anche a livello psicologico chi sta vincendo cerca di mantenere il risultato e chi perde prova a recuperare. Cercheremo di migliorare anche su questo aspetto”.

FONSECA – “Mi hanno colpito le parole del tecnico della Roma che ha parlato dell’Inter come di una squadra ben organizzata. Significa che c’è una fisionomia, una caratteristica che spesso non viene riconosciuta”.

Roma-Inter, Conte: “Spesso subiamo gol perché andiamo a pressare”

SVANTAGGIO – “Spesso subiamo gol perché andiamo a pressare e poi soffriamo in contropiede. Se fai la pressione alta, se recuperi puoi andare a segnare, ma dall’altro lato, se sbagli, gli avversari possono andare diritti in porta. Non dimentichiamo che ci servono anche le energie per fare un pressing alto: 3 partite in 7 giorni, l’undici iniziale è sempre stato lo stesso. Quando giochi così tanto è normale che paghi dazio”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube