Nella vittoria contro il Torino il Milan ha perso per infortunio Tonali e Brahim Diaz: le ultime sulle condizioni dei due rossoneri

Il Milan ha ritrovato subito la vittoria, scacciando le nuvole scure del turno infrasettimanale. Una prestazione convincente quella dei rossoneri contro il Torino, oltre al risultato di 2-0, a dimostrazione che le certezze della compagine di Pioli non sono state minimamente scalfite dalla sconfitta contro la Juventus. Le uniche note stonate sono rappresentate dagli infortuni subiti da Tonali e Brahim Diaz contro i granata.

Le condizioni dei due rossoneri, però, non sembrano essere particolarmente preoccupanti. Per l’ex Brescia si è trattato di un trauma contusivo al polpaccio sinistro, mentre per lo spagnolo il trauma contusivo è stato alla caviglia sinistra. Due colpi molto forti, ma che dovrebbero essere riassorbiti in tempi brevi. Nei prossimi giorni, in ogni caso, si conosceranno con certezza i tempi di recupero dei due giocatori del Milan.