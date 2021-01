Infortunio durante Roma-Inter per Matteo Darmian: il difensore nerazzurro si è sottoposto agli accertamenti diagnostici, il comunicato

Subito accertamenti per Matteo Darmian dopo l’infortunio accorso in Roma-Inter. Il difensore nerazzurro è uscito al 33′ del primo tempo dopo essere caduto malamente sulla schiena in seguito ad uno scontro di gioco con Karsdorp. L’ex Parma, come si legge nel comunicato diramato dalla società lombarda “si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica presso la clinica Villa Stewart di Roma. Tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo, confermata la forte contusione all’ala iliaca sinistra”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Roma-Inter, il pareggio accende le critiche: “Conte vergognati”

Le condizioni del 31enne saranno valutate nei prossimi giorni per capire se ci sarà la possibilità di averlo a disposizione nella gara di domenica prossima contro la Juventus.