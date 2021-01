Per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, il Verona di Ivan Juric ospita il fanalino di coda Crotone

Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Torino nel turno della Befana, il Verona torna in campo, per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, e ospita il Crotone. I gialloblu di Ivan Juric, veleggiano a metà classifica a quota 24 punti, a cinque lunghezze dalla zona Europa. Di contro, i rossoblu di Giovanni Stroppa, reduci dalla sconfitta interna contro la Roma, occupano l’ultimo posto in graduatoria con soli 9 punti conquistati in sedici partite. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-CROTONE

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic. All. Jurici

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Djidji, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere. All. Stroppa

CLASSIFICA SERIE A: