Decisiva anche per la lotta salvezza, Fiorentina-Cagliari verrà seguita in tempo reale

La bella vittoria in casa della Juventus ha sin qui rappresentato una splendida eccezione in un campionato fatto di passi falsi e delusioni. Senza lo squalificato Castrovilli, la Fiorentina ha un bisogno spasmodico di tre punti per non rimanere invischiata sempre di più nella lotta retrocessione. La squadra di Prandelli dovrà vedersela contro un Cagliari a dir poco in crisi e senza vittorie in campionato dal 7 novembre. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé. All.: Prandelli

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nainggolan, Marin; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All.: Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: