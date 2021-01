Il Covid-19 continua a imperversare in Italia e richiede misure stringenti da parte del Governo. Scopriamo cosa emerge dall’ultimo vertice di oggi

Il Covid-19 non lascia affatto tranquilla l’Italia e il Governo. Gli altri ranghi della politica valutano le restrizioni da attuare in vista delle prossime settimane, monitorando quotidianamente i dati in arrivo. Secondo quanto emerge dal vertice tenutosi nella giornata di oggi, si va verso l’istituzione di una zona bianca per le Regioni che presentano un indice Rt a 0,5.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, bollettino 10 gennaio: 18.627 casi su 139.758 tamponi, 361 morti

Covid, i nuovi provvedimenti del Governo: le prossime decisioni

L’altro importante aggiornamento riguarda, invece, gli spostamenti. Dovrebbe essere prolungato il divieto di muoversi da una Regione all’altra anche per le zone gialle. Una nuova ipotesi al vaglio sul tavolo di Conte è quella di una nuova stretta anti-movida: potrebbe essere vietato l’asporto dalle 18 solo per i bar: dopo le 18 solo consegne a domicilio. Confermato, invece, il coprifuoco alle 22. Smentita, invece l’ipotesi secondo cui nei weekend scatterebbe la zona arancione per tutte le Regioni.

I provvedimenti, secondo quanto emerge dal vertice con i capi delegazioni, dovrebbero essere due: si parla infatti di un Dpcm e di un Dl.