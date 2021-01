CMIT TV | Serie A, la cronaca di Roma-Inter: seguila in DIRETTA con noi

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

Alle 20.15 via alla nostra diretta su CMIT TV per seguire insieme il pre-partita, la cronaca minuto per minuto e il commento con i nostri utenti della sfida tra Roma e Inter. In conduzione ci saranno Marco Giordano e Alessandro Montano, insieme a loro la redazione di Calciomercato.it.