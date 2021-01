Il Milan ha messo nel mirino Albert Sambi Lokonga, centrocampista classe 1999 in forza all’Anderlecht. Ecco la situazione

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista per rafforzare la squadra di Stefano Pioli. Sfumato Kouadio Koné, che ha scelto la Germania e il Borussia Monchengladbach, i rossoneri hanno allacciato i contatti con l’entourage di Meite. Contatti che sono proseguiti nelle ultime ore con l’obiettivo di chiudere il prima possibile. Si lavora con il Torino sulla base di un prestito oneroso (un milione circa) con diritto di riscatto a circa dieci.

Calciomercato Milan, Maldini guarda in Belgio

Il Milan però pensa anche alla prossima stagione. I rossoneri – come riporta in Belgio il portale ‘Dhnet’ – sarebbero sulle tracce di Albert Sambi Lokonga, centrocampista classe 1999 in forza all’Anderlecht. Un giocatore che ha da tempo gli occhi degli osservatori delle migliore squadre. Maldini e Massara potrebbero dunque decidere di anticipare la concorrenza, come fatto con Saelemaekers, prima che il prezzo voli alle stelle. Oggi Lokonga, già nel giro delle nazionali del Belgio, può lasciare il proprio club per circa 10-12 milioni di euro.