Il Siviglia ha annunciato il rinnovo di contratto per il suo allenatore, che era in scadenza a giugno 2022

Il Siviglia vola in campionato e accorcia la distanza dalle posizioni che valgono Europa League e Champions. La squadra di Julen Lopetegui non perde da nove partite tra campionato e coppa nazionale, l’ultimo ko risale a un mese fa contro il Real Madrid. Tutti numeri che hanno portato l’ex ct della Spagna a essere già il miglior allenatore nella storia del club andaluso per percentuale di vittorie.

Lopetegui in questi 19 mesi ha fatto molto bene, tanto che la società di Nervion ha deciso di rinnovargli il contratto. Lo stesso Siviglia ha annunciato con un comunicato ufficiale sul proprio sito che l’attuale accordo – che scadeva il 30 giugno 2022 – è stato prolungato di due stagioni, fino al 30 giugno 2024. Il Siviglia è ancora in corsa anche in Champions League e agli ottavi di finale se la vedrà col Borussia Dortmund.